Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородец ограбил цветочный магазин и раздал букеты прохожим

За это 18-летнего злоумышленника арестовала полиция.

В Нижнем Новгороде поймали «цветочного Робин Гуда». Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Мужчина, совершивший кражу в цветочном магазине, был задержан в Нижнем Новгороде. Инцидент произошел вечером, когда подозреваемый проник в торговую точку, расположенную на улице Дубравной в Сормовском районе, повредив при этом входную конструкцию. Добычей злоумышленника стали цветочные букеты и композиции общей стоимостью пять тысяч рублей.

Правоохранители провели оперативные мероприятия, в результате которых удалось установить личность и задержать 18-летнего местного жителя. Ранее этот молодой человек уже имел проблемы с законом, будучи привлеченным к ответственности за хищения. Он сознался в совершенном преступлении и объяснил, что подарил украденные цветы случайным прохожим на улице.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, которое находится на стадии расследования. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Причиненный магазину материальный ущерб полностью возмещен.

