Нижегородец ограбил цветочный магазин и раздал букеты прохожим

В Нижнем Новгороде поймали «цветочного Робин Гуда». Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.
Мужчина, совершивший кражу в цветочном магазине, был задержан в Нижнем Новгороде. Инцидент произошел вечером, когда подозреваемый проник в торговую точку, расположенную на улице Дубравной в Сормовском районе, повредив при этом входную конструкцию. Добычей злоумышленника стали цветочные букеты и композиции общей стоимостью пять тысяч рублей.
Правоохранители провели оперативные мероприятия, в результате которых удалось установить личность и задержать 18-летнего местного жителя. Ранее этот молодой человек уже имел проблемы с законом, будучи привлеченным к ответственности за хищения. Он сознался в совершенном преступлении и объяснил, что подарил украденные цветы случайным прохожим на улице.
В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, которое находится на стадии расследования. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Причиненный магазину материальный ущерб полностью возмещен.
