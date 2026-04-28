В Самарской области во время урагана горел нацпарк «Бузулукский бор»

«Шторм едва не привел к большому ЧП — упавшее из-за сильного ветра дерево повредило ЛЭП в районе поселка Красная Зорька. От искры загорелась трава», — говорится в сообщении.
На место оперативно прибыл пожарный расчет, который потушил возгорание на границе нацпарка на минерализованной полосе. Благодаря этому серьезного пожара удалось избежать.
В понедельник ураганный ветер повалил несколько десятков деревьев в Самарской области. Погибли три человека — ребенок и двое мужчин. Уголовные дела по этому факту расследует региональное СУ СКР. Также было повреждено 15 автомобилей.