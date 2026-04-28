Отсидевшую в Коми женщину ждет новый срок за жестокое убийство волгоградца

Волгоградские следователи передали в суд уголовное дело подозреваемой в жестоком убийстве местного жителя. Это будет уже не первый в ее жизни приговор.
61-летний мужчина познакомился с только что освободившейся из мест заключения женщиной, когда та приехала из Коми в Волгоград в поисках работы. Он устроил ей застолье на территории склада, где работал сторожем.
Несколько дней они пировали. Однако 20 декабря 2025 года по неизвестной причине между ними вспыхнула ссора. 32-летняя гостья схватила кухонный нож и вонзила его сначала в грудь, а затем в шею своей жертвы.
«От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия», — сообщает представитель волгоградского следкома Наталия Рудник.
Рецидивистке грозит до 15 лет колонии.
