Белорус во время ссоры угрожал пистолетом своей семье

В Ветке мужчина угрожал пистолетом жене и малолетним детям.

Источник: Комсомольская правда

Белорус во время ссоры угрожал пистолетом своей семье. Подробности сообщает Государственный комитет судебных экспертиз.

В Ветке мужчина в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры с женой схватил в руки пистолет. Дома в этот момент находились и двое несовершеннолетних детей. Женщина позвонила в милицию.

Следственно-оперативная группа, приехавшая на место, обезвредила белоруса, забрав у него пистолет. Мужчина был задержан. Никто не пострадал.

Судебные эксперты установили: это пневматический газобаллонный пистолет, который пригоден для стрельбы. В отношении мужчины было заведено уголовное дело.

