Белорус во время ссоры угрожал пистолетом своей семье. Подробности сообщает Государственный комитет судебных экспертиз.
В Ветке мужчина в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры с женой схватил в руки пистолет. Дома в этот момент находились и двое несовершеннолетних детей. Женщина позвонила в милицию.
Следственно-оперативная группа, приехавшая на место, обезвредила белоруса, забрав у него пистолет. Мужчина был задержан. Никто не пострадал.
Судебные эксперты установили: это пневматический газобаллонный пистолет, который пригоден для стрельбы. В отношении мужчины было заведено уголовное дело.
Ранее два подростка надругались над 50 могилами на кладбище в Гомельской области: «Вырывали кресты, памятники обливали краской».
Кроме того, житель Гродно украл более 200 упаковок масла с одной целью.
А еще новый сервис по проверке мошеннических аккаунтов заработал в Беларуси.