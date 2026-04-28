В Воронеже осудили водителя за наезд на пешехода-нарушителя

Советский районный суд Воронежа признал виновным в нарушении ПДД водителя «Шкоды», который сбил пешехода. Авария произошла еще 2 декабря декабре 2024 года на улице Южно-Моравской. Водитель проигнорировал красный сигнал светофора. ДТП повлекло тяжкий вред здоровью человека. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области 28 апреля.
В ходе следствия установили, что водитель приближался к регулируемому перекрестку, а когда загорелся красный, мужчина не попытался затормозить и наехал на женщину-пешехода. Судья отклонил доводы подсудимого о невозможности избежать столкновения: экспертиза подтвердила, что водитель имел достаточно времени и техническую возможность остановить машину перед перекрестком, но не сделал этого. Однако разбирательство выявило, что в случившемся есть и доля вины самой пострадавшей.
Женщина начала переход на запрещающий сигнал, вышла за границы пешеходного перехода и не оценила дорожную обстановку. Суд учел это нарушение как смягчающее обстоятельство для водителя. В итоге вместо реального лишения свободы мужчине назначили год ограничения свободы, а также обязали выплатить 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда — сумму иска снизили из-за неосторожного поведения самой пострадавшей.