«Схватил двумя руками, переместил на переднее сиденье, закрыл дверные замки». Прокуратура обнародовала подробности похищения 18-летней девушки под Слуцком

Прокуратура раскрыла детали похищения 18-летней девушки под Слуцком. Подробности сообщает служба информации прокуратуры Минской области.
Фигурант, находясь в состоянии наркотического опьянения, вечером 25 декабря 2025 года ехал на автомобиле Opel Omega по населенному пункту в Слуцком районе. Заметив шедшую по обочине 18-летнюю девушку, 33-летний мужчина вышел из авто, преградил ей путь, желая похитить.
«С применением физической силы мужчина обхватил девушку со стороны спины двумя руками в области грудной клетки. Затем против воли переместил ее на переднее пассажирское сиденье. Закрыв дверные замки, удерживал потерпевшую в машине и притягивал ее к себе», — сообщили подробности в прокуратуре.
При попытках девушки открыть двери, мужчина удерживал ее за руки, а также увеличивал скорость движения машины. Таким образом фигурант перемещал потерпевшую вопреки ее воле по территории Слуцкого района и Слуцка.
Белоруска смогла выйти из авто, когда фигурант снизил скорость, заметив экипаж ГАИ. Они подали мужчине сигнал об остановке, но он проигнорировал требование и продолжил движение.
Дальнейшие противоправные действия водителя были пресечены сотрудниками милиции. Для остановки машины они применяли табельное оружие (подробнее мы писали здесь).
Во время судебного заседания мужчина частично признал свою вину. Суд Слуцкого района вынес обвинительный приговор. На основании части 1 статьи 182 Уголовного кодекса фигуранту было назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима без штрафа.
