ФСБ задержала троих жителей Волгограда за организацию фиктивных браков

Сотрудники УФСБ России по Волгоградской области пресекли деятельность преступной группы, которая занималась организацией фиктивных браков для иностранных граждан. В состав группы входили трое жителей региона, ранее уже замешанных в подобных схемах с гражданами Филиппин, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ведомство.
Эти трое граждан вели маргинальный образ жизни и не раз привлекались к уголовной ответственности. Они наладили целую схему — организовывали заключение фиктивных браков иностранцев на территории Среднеахтубинского района Волгоградской области. Главная цель таких браков — помочь иностранцам оформить многократные визы и, по сути, незаконно закрепиться в России.
УФСБ установило, что группа действовала не только на территории Волгоградской, но и Московской области. Благодаря бдительности правоохранительных органов, преступную деятельность удалось остановить.