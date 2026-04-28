Страсть, смерть и фото. Как в СССР расследовали пикантное уголовное дело

В закрытом городе Горьком в далёком 1982 году был жестоко убит фотограф. Под подозрение попали его красавица жена, а также позировавшая обнажённой юная натурщица и неизвестный мужчина-мститель. Кто бы мог подумать, что у простых советских людей могут случиться такие роковые страсти?! Разгадка — в материале nn.aif.ru.
«Помогите! Убили!».
Обычным вечером вся многоэтажка в тихом центре города услышала жуткие крики: «Помогите! Убили!» Люди стали выглядывать на лестничные площадки и увидели странную картину: с этажа на этаж металась мокрая обнажённая женщина. Соседи узнали в ней Алевтину с четвёртого этажа. Кто-то заглянул в открытую квартиру Али. Увиденное шокировало. Оказалось, пока Алевтина была в ванной, посторонний вошёл в квартиру и зверски убил её мужа кухонным ножом. При этом убийца ничего не украл. Вызвали милицию…
Одним из первых на месте преступления был участковый Советского РОВД г. Горького Виктор Макаренков.
«Хозяина квартиры Николая Ерёмина нашли на кухне. Эксперты насчитали на его теле 16 ножевых ранений, — рассказывает Виктор Макаренков в фильме “Трое в постели — не считая мужа” (18+) из криминального цикла “Следствие вели с Леонидом Каневским”. — По кровавым следам на полу было ясно, что Ерёмин пытался спастись и двигался по квартире. Первый удар ножом настиг его в спальне».
Единственный свидетель трагедии — Алевтина. Она рассказала: вечером принимала ванну и вдруг услышала, как хлопнула входная дверь. Аля вышла и увидела окровавленное тело мужа. Следов постороннего в квартире криминалисты не обнаружили.
Соседи характеризовали Николая Ерёмина как исключительно доброго и приятного человека. Его жена Алевтина родилась в обеспеченной по советским меркам семье. Отец Алевтины был военным, и семья долго жила в ГДР, потом приехала в Горький. Аля всегда была очень привлекательной. На первом курсе вуза стала подрабатывать моделью, на одной из фотосессий её и приметил будущий муж, фотограф Николай. Вскоре пара поженилась, со стороны казалось, что жили счастливо.
Правда, кто-то из соседей вспомнил: раньше порой слышал интимные охи-вздохи из квартиры Ерёминых только по выходным, а теперь — каждый четверг днём. Сыщики решили ухватиться за эту информацию, стали изучать архив фотохудожника и обнаружили свежую серию карандашных набросков какой-то обнажённой девушки — вовсе не Алевтины.
Не эту ли незнакомку Николай рисовал дома по четвергам?
На кладбище на 40-й день после гибели Николая Ерёмина оперативники задержали ту самую натурщицу с рисунков. Та оказалось беременной и призналась в связи с женатым фотографом. Будущую маму Ингу отпустили домой, но вскоре она пропала. В милицию об исчезновении дочери заявили её родители.
Трое в кадре.
Сыщики обнаружили Ингу через неделю на родительской даче. Она была связана по рукам и ногам, во рту торчал кляп. Беременная женщина провела эту неделю без еды и воды на холодном полу. Но кто мог устроить такую изощрённую казнь?
Придя в себя в больнице, Инга призналась сыщикам: умирать на даче её бросил… собственный отец.
Папа Инги был крупным начальником, красавицу дочь держал в ежовых рукавицах: с учёбы в техникуме — сразу домой! Но однажды на улице девушка встретила Николая Ерёмина, он сделал её фото… И закрутилось. Тайную связь с женатым мужчиной Инга, естественно, от отца скрывала. Но тот всё узнал, отвёз дочь на дачу и оставил на верную гибель. Не хотел, чтобы она родила от чужого мужа?
Но самое страшное признание Инги было у следствия впереди: оказалось, она ждала ребёнка совсем не от Николая Ерёмина, а от родного отца. Этой правды и боялся большой начальник. Но вот Ерёмина отец-извращенец всё же не убивал — у него было алиби.
Сыщикам пришлось начинать всё сначала.
И тут их внимание привлекла подруга Алевтины, вдовы Ерёмина. Девушка по имени Татьяна была из золотой молодёжи. Её мама работала директором магазина облпотребсоюза. Таня ни в чём с детства не знала отказа: дефицитная одежда, дорогие украшения, а потом — рестораны и ухажёры. Однако матери разгульный образ жизни дочери не нравился. Властная женщина выдала Татьяну замуж за богатого мужчину на 20 лет старше.
Сыщики допросили Таню. Она отрицала какую-либо связь с мужем подруги. Но в его фотоаппарате обнаружилась последняя непроявленная плёнка. Там был интересный кадр: Татьяна, Алевтина и неизвестный мужчина лежат в постели втроём! Видимо, на фото их только что застали за грехом.
После таких находок Алевтину Ерёмину и её подругу Татьяну арестовали и поместили в СИЗО.
Коварный план.
Расследованием пикантного уголовного дела занялась в 1982 году следователь по особо важным делам прокуратуры Горьковской области Клара Серебряная. «Алевтина была женщиной внешне интересной, очень дерзкой, считала, что все вокруг — плебеи», — вспоминала Клара Серебряная.
Следователь разговаривала с арестованной жёстко и решительно, и Алевтина Ерёмина начала говорить. Оказалось, счастливой в браке она была недолго. Как-то застала мужа с любовницей и решила сама пуститься во все тяжкие. Подруга Татьяна, скучавшая со своим пожилым мужем, Алевтину в этом деле поддержала.
А вот супруг Татьяны вскоре заподозрил неладное. Добыть доказательства измены он поручил как раз мужу Алевтины Николаю Ерёмину — обещал хорошо заплатить и наказать любительниц групповой любви. Ерёмин не подвёл — он сделал ту самую фотографию троицы в постели через окно на первом этаже дачного дома, где дамы развлекались с одним мужчиной на двоих.
Татьяна, заметив фотографа в окне, забилась в истерике: муж ей такого не простит! И тогда Алевтина предложила выход — убить Ерёмина. Сделать это должен был любовник обеих женщин — электромеханик по имени Юрий — третий на компрометирующем фото.
В тот роковой вечер Алевтина отперла дверь в квартиру и отправилась в ванную. Юрий вошёл и начал бить Ерёмина кухонным ножом. После расправы Алевтина тщательно стёрла отпечатки пальцев любовника по всей квартире и кинулась с криками в подъезд.
Алевтину Ерёмину за подстрекательство к убийству осудили на восемь лет лишения свободы, её любовник Юрий получил 12 лет за убийство с особой жесткостью.
Татьяна осталась на воле. Суд посчитал, что она к убийству фотографа Ерёмина непричастна.