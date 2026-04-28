С ближайших к месту пожара в Туапсе улиц эвакуируют жителей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прибыл в Туапсе, где на месте ознакомился с ходом ликвидации последствий атаки беспилотников и пожара на промышленном объекте. Как отметил глава региона, пожарные и спасатели работают в сложных условиях, а проводимые ими мероприятия он охарактеризовал как проявление профессионального мужества.

Источник: Коммерсантъ

Губернатор поблагодарил всех задействованных в тушении пожара, ликвидации загрязнений на береговой линии и уборке городских территорий. Он отметил, что ситуация остается напряженной, но находится под контролем.

В числе приоритетных задач Вениамин Кондратьев назвал обеспечение безопасности населения. В этой связи принято решение об эвакуации жителей с улиц, расположенных вблизи зоны пожара. Губернатор посетил один из пунктов временного размещения и поручил главе города Сергею Бойко обеспечить эвакуированных всем необходимым.

По его словам, группировка спасательных служб и техники на месте происшествия продолжает усиливаться. Власти региона заявляют о намерении максимально оперативно завершить работы по ликвидации последствий ЧС.

