С ближайших к месту пожара в Туапсе улиц эвакуируют жителей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прибыл в Туапсе, где на месте ознакомился с ходом ликвидации последствий атаки беспилотников и пожара на промышленном объекте. Как отметил глава региона, пожарные и спасатели работают в сложных условиях, а проводимые ими мероприятия он охарактеризовал как проявление профессионального мужества.