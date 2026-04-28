С ближайших к месту пожара в Туапсе улиц эвакуируют жителей

Губернатор поблагодарил всех задействованных в тушении пожара, ликвидации загрязнений на береговой линии и уборке городских территорий. Он отметил, что ситуация остается напряженной, но находится под контролем.
В числе приоритетных задач Вениамин Кондратьев назвал обеспечение безопасности населения. В этой связи принято решение об эвакуации жителей с улиц, расположенных вблизи зоны пожара. Губернатор посетил один из пунктов временного размещения и поручил главе города Сергею Бойко обеспечить эвакуированных всем необходимым.
По его словам, группировка спасательных служб и техники на месте происшествия продолжает усиливаться. Власти региона заявляют о намерении максимально оперативно завершить работы по ликвидации последствий ЧС.