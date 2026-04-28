Ростехнадзор назвал причины травмирования рабочих на Кстовском НПЗ

Расследование подтвердило, что две сотрудницы подрядной организации получили ожоги из-за некачественной подготовки оборудования к ремонту.

Волжско-Окское управление Ростехнадзора завершило расследование группового несчастного случая, произошедшего 24 марта на площадке НПЗ в Кстовском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Две изолировщицы подрядной организации ООО ПКФ «ПМК-2» получили ожоги различной степени тяжести в результате вспышки газового облака при проведении ремонтных работ.

Комиссия установила, что основной причиной инцидента стало невыполнение обязанностей лицом, ответственным за подготовку технологической установки к ремонту. Из-за отсутствия должного контроля в оборудовании осталось взрывопожароопасное вещество. После случайного открытия запорного устройства газ попал в рабочую зону и воспламенился, что привело к травмированию сотрудников подрядчика.

Специалисты выявили нарушения требований нормативных правовых актов и установили виновных лиц. Материалы расследования Ростехнадзора уже переданы в правоохранительные органы для принятия дальнейшего процессуального решения.

Ранее сообщалось, что в МЧС прокомментировали громкие звуки на Сортировке в Нижнем Новгороде.