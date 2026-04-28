«Деньги передавались через тайник в туалете или аптечку, спрятанную в авто». СК раскрыл преступную схему сотрудника ЖКХ Минска со взятками

Следственный комитет раскрыл детали преступной схемы сотрудника ЖКХ Минска со взятками.
Противоправный сговор между 39-летним сотрудником предприятия жилищно-коммунального хозяйства одного из районов Минска и представителем частных фирм возник несколько лет назад.
Со своей стороны фигурант гарантировал субподрядным организациям содействие в оперативном и беспрепятственном подписании первичных документов при проведении капитальных ремонтов, а также оплаты по ним. Речь шла про акты выполненных работ. Это напрямую оказывало влияние на скорость последующего перечисления денег подрядчику.
В благодарность за содействие мужчина получал от взяткодателей сантехническое и отопительное оборудование, которое в последующем установил у себя в загородном доме. Кроме того, обвиняемый неоднократно принимал в качестве взятки и денежные средства в общей сумме более 100 000 рублей.
Однако, осознавая противоправность своих действий, минчанин предпринимал меры конспирации.
«Деньги передавались через аптечку, спрятанную в автомобиле, либо через тайник, оборудованный в туалете по месту его работы», — привели подробности в СК.
Преступную деятельность пресекли сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля. Часть денег, которые были получены в качестве взятки, были изъяты в момент обыска.
На допросе мужчина признал вину. По его словам, за получение незаконных вознаграждений он активно лоббировал интересы коммерческих структур.
«Таким образом, общая сумма дохода, полученного преступным путем, составила более 130 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.
На имущество фигуранта был наложен арест в общей сумме более 250 000 рублей. Мужчине предъявлено обвинение по части 2 статьи 430 Уголовного кодекса — получение взятки в крупном размере и по части 3 статьи 430 УК — получение взятки в особо крупном размере.
Суд признал минчанина виновным и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима, штрафа в размере 22 500 рублей с лишением права занимать должности сроком на пять лет.
