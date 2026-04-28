Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с такси

Следственный отдел по Первомайскому району города возбудил уголовное дело по факту ДТП в Ростове-на-Дону, в результате которого погибла пассажирка такси.

Дело возбуждено по статье 238 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, говорится в сообщении ростовского управления Следственного комитета. Специалисты провели тщательный осмотр, опросили свидетелей и очевидцев происшествия. Все детали и причины ДТП предстоит выяснить в ближайшее время.

ДТП произошло 28 апреля на улице Щедрина. Легковое такси столкнулось с рейсовым автобусом. В результате удара пассажирка легкового автомобиля скончалась на месте от полученных травм. Водитель такси был госпитализирован, сейчас ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Пассажиры автобуса, к счастью, не пострадали.

Руководство следственного управления взяло ход расследования этого уголовного дела на личный контроль.