В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с такси

ДТП произошло 28 апреля на улице Щедрина. Легковое такси столкнулось с рейсовым автобусом. В результате удара пассажирка легкового автомобиля скончалась на месте от полученных травм. Водитель такси был госпитализирован, сейчас ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Пассажиры автобуса, к счастью, не пострадали.