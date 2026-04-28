В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с такси

Следственный отдел по Первомайскому району города возбудил уголовное дело по факту ДТП в Ростове-на-Дону, в результате которого погибла пассажирка такси.
Дело возбуждено по статье 238 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, говорится в сообщении ростовского управления Следственного комитета. Специалисты провели тщательный осмотр, опросили свидетелей и очевидцев происшествия. Все детали и причины ДТП предстоит выяснить в ближайшее время.
ДТП произошло 28 апреля на улице Щедрина. Легковое такси столкнулось с рейсовым автобусом. В результате удара пассажирка легкового автомобиля скончалась на месте от полученных травм. Водитель такси был госпитализирован, сейчас ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Пассажиры автобуса, к счастью, не пострадали.
Руководство следственного управления взяло ход расследования этого уголовного дела на личный контроль.