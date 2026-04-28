Минобороны заявило об ударах по боевикам в Мали и срыве попытки переворота

Авиация и беспилотники «Африканского корпуса» нанесли удары по позициям вооруженных формирований в Мали, сорвав попытку государственного переворота, заявили в Минобороны России.
По данным российского военного ведомства, утром 25 апреля вооруженные группы атаковали сразу несколько городов, включая столицу Бамако. В столице предпринимались попытки захвата ключевых объектов, в том числе президентского дворца.
В ходе отражения атаки применялись беспилотники и авиация. БПЛА «Иноходец» нанес четыре удара по резервам и скоплениям живой силы. В результате, по данным Минобороны, уничтожены до 60 террористов, а также четыре пикапа и пять мотоциклов.
В целом в ходе авиаударов уничтожено более 300 боевиков.
В Минобороны также заявили, что общие потери противника в ходе боевых действий превысили 2500 человек, уничтожены более 100 единиц автомобильной техники и другое вооружение.