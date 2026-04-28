Минобороны заявило об ударах по боевикам в Мали и срыве попытки переворота

По данным ведомства, авиация и БПЛА «Африканского корпуса» уничтожили более 300 участников незаконных вооруженных формирований в ходе ударов, а общие потери группировок превысили 2500 боевиков.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Авиация и беспилотники «Африканского корпуса» нанесли удары по позициям вооруженных формирований в Мали, сорвав попытку государственного переворота, заявили в Минобороны России.

По данным российского военного ведомства, утром 25 апреля вооруженные группы атаковали сразу несколько городов, включая столицу Бамако. В столице предпринимались попытки захвата ключевых объектов, в том числе президентского дворца.

В ходе отражения атаки применялись беспилотники и авиация. БПЛА «Иноходец» нанес четыре удара по резервам и скоплениям живой силы. В результате, по данным Минобороны, уничтожены до 60 террористов, а также четыре пикапа и пять мотоциклов.

Экипажи вертолетов Ми-8 и Ми-24 выполнили 21 боевой вылет, уничтожив более 175 боевиков и 23 единицы автомобильной техники. Самолеты Су-24 совершили шесть вылетов и нанесли восемь ударов, в результате которых, как сообщается, ликвидировано более 70 джихадистов.

В целом в ходе авиаударов уничтожено более 300 боевиков.

В Минобороны также заявили, что общие потери противника в ходе боевых действий превысили 2500 человек, уничтожены более 100 единиц автомобильной техники и другое вооружение.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше