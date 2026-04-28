«Дети в опасности!»: житель Палласовки задержан после надругательства над малолетней крестницей

Жители Палласовки Волгоградской области взбудоражены страшным происшествием, случившимся недавно в этом тихом райцентре. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, 10-летняя Вероника (возраст и имя ребенка изменены — Прим. ред. ИА «Высота 102») стала жертвой сексуального насилия со стороны взрослого мужчины, который, к тому же, является ее крестным отцом.
Кошмар в зимнюю ночь.
По словам жителей райцентра, трагедия случилась еще зимой в семье, где воспитываются двое детей. Как утверждают собеседники информагентства, родители детей злоупотребляют спиртными напитками и регулярно устраивают в своем доме коллективные попойки с участием других собутыльников. Во время одной из таких пьянок гость, оставшийся в доме с ночевкой, надругался над несовершеннолетней. И об этом, говорят местные жители, стало известно родителям ребенка.
— Сначала, как мы понимаем, они хотели все это скрыть. Но проговорилась одна из женщин, которая часто к ним выпить приходила — они ей сами рассказали. Уже, когда об этом стали открыто говорить, мать девочки пришла с заявлением в правоохранительные органы, — продолжают вышедшие на связь с редакцией жители Палласовки.
Сразу после того, как о трагедии в жизни ребенка стало известно силовикам, подозреваемый в насилии был задержан. По данным ИА «Высота 102», он в настоящее время помещен в СИЗО, однако отрицает свою вину.
В СУ СК России по Волгоградской области, куда информагентство обратилось с запросом, отказались комментировать преступление, совершенное против половой неприкосновенности ребенка. Впрочем, сам факт происшествия в ведомстве не отрицали.
Дети в беде?
Жители Палласовки переживают за судьбу детей, которые остаются в семье, где им, как выяснилось, угрожает опасность и собственные родители, часто находясь в неадекватном состоянии из-за алкоголя, не могут их защитить.
— Мать уже была лишена родительских прав на трех старших детей. Но она не образумилась. Даже после того, что произошло, они с мужем продолжают устраивать застолья. Дети по-прежнему предоставлены себе — гуляют допоздна на улице, — делятся собеседники информагентства.
Люди уверяют, что за детьми нет должного ухода. Они якобы часто появляются в неопрятной одежде, а недавно у них нашли педикулез.
Тем не менее, после случившегося детей из семьи не изъяли.
— Мы не понимаем, куда смотрят власти? Произошло ужасное и в этом, мы уверены, виноваты в том числе родители пострадавшего ребенка. Чего все ждут? Когда дети станут жертвами других преступлений? — возмущаются люди.
Редакция направила официальный запрос в администрацию Палласовского района с просьбой пояснить, находится ли семья, в которой ребенок стал жертвой преступления, в зоне особого внимания органов опеки и попечительства и будут ли предприняты какие-либо действия в отношении родителей несовершеннолетней. В ответе, подписанном замглавы администрации района Галиной Збожинской, утверждается, что ситуация в данной семье находится на контроле комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
— Семья ежемесячно посещается субъектами профилактики, с ней работают сотрудники ПДН ОМВД России по Палласовскому району, психологи ГБУ СО Палласовский ЦСОН. Угрозы жизни и здоровью детей нет, — уверены в администрации.
Фото сгенерировано ИИ.