Саперы Минобороны работают на границе Нижегородской области

Специалисты проводят плановое разминирование и деактивацию летательного аппарата, посаженного ранее военными в лесополосе.

На границе Нижегородской и Ивановской областей 28 апреля проводятся работы по деактивации летательного аппарата. Об этом сообщили в оперативном штабе Ивановской области. Мероприятия проходят в Пестяковском районе, который непосредственно граничит с нижегородским регионом, в период с 12:00 до 16:00.

Саперы Министерства обороны РФ занимаются разминированием объекта, который ранее был принудительно посажен военными в лесополосе. Все действия осуществляются под строгим контролем спецслужб. Жителей прилегающих территорий просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике, так как работы являются плановыми и необходимыми для обеспечения безопасности.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин прокомментировал атаку БПЛА на Нижегородскую область 23 апреля.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
