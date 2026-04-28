Саперы Минобороны работают на границе Нижегородской области

На границе Нижегородской и Ивановской областей 28 апреля проводятся работы по деактивации летательного аппарата. Об этом сообщили в оперативном штабе Ивановской области. Мероприятия проходят в Пестяковском районе, который непосредственно граничит с нижегородским регионом, в период с 12:00 до 16:00.
Саперы Министерства обороны РФ занимаются разминированием объекта, который ранее был принудительно посажен военными в лесополосе. Все действия осуществляются под строгим контролем спецслужб. Жителей прилегающих территорий просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике, так как работы являются плановыми и необходимыми для обеспечения безопасности.
