Пьяный водитель грузового фургона получил 9 лет колонии за смертельное ДТП в Воронеже

27 апреля Ленинский районный суд Воронежа поставил точку в уголовном деле о смертельной аварии, которая произошла 5 октября 2025 года. Свою вину водитель грузового фургона Евгений Рыжков не отрицал — обстоятельства ДТП оказались настолько очевидными, что оправдательного приговора ждать не приходилось.
Следствие и суд установили, что в тот трагический день Евгений Рыжков сел за руль грузового фургона, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Во время движения он перестал контролировать транспортное средство, проигнорировал требования дорожной разметки и пересек сплошную линию.
Евгений Рыжков с адвокатом Ирина ШАБАНОВА.
Фургон вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем, который ехал в своем направлении без малейших нарушений. Удар был такой силы, что женщина, находившаяся за рулем встречной машины, получила несовместимые с жизнью травмы.
Медики скорой помощи боролись за ее жизнь в реанимационном автомобиле по пути в больницу, но спасти пострадавшую не удалось — она скончалась, не приходя в сознание.
Судья Ленинского районного суда признал виновным Евгения Рыжкова по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ — «нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека». Это особо тяжкое преступление, которое предусматривает суровое наказание.
Ранее Рыжков у был осужден к 4 колонии строго режима за причинение тяжких телесных повреждений. За ДТП ему присудили 8 лет. По совокупности приговоров он получил 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Дополнительное наказание — лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года. А также обязан будет выплатить компенсацию за моральный вред супругу и маме погибшей.