Карантин по бешенству ввели в двух селах Починковского округа

Очаги заболевания обнаружили в личных хозяйствах сел Починки и Наруксово, теперь там запрещены ярмарки и вывоз животных.

На территории Починковского муниципального округа Нижегородской области установлен карантин по бешенству животных. Об этом сообщается в указах губернатора, опубликованных на портале правовых актов. Ограничительные меры затронули села Починки и Наруксово, где очагами распространения инфекции признаны личные подсобные хозяйства.

В связи с карантином в населенных пунктах вводится ряд строгих запретов. В частности, запрещен ввоз и вывоз восприимчивых животных, проведение выставок, ярмарок и других мероприятий со скоплением зверей. Также посторонним лицам запрещено посещать территории очагов, а охотникам — проводить отлов диких животных для отправки в зоопарки или снятия шкур.

Ликвидацией очагов и реализацией плана противоэпизоотических мероприятий займется комитет ветеринарии Нижегородской области. Специалисты ведомства напоминают о необходимости вакцинации домашних питомцев и скота, так как бешенство является смертельно опасным заболеванием для людей и животных.

Ранее сообщалось, что карантин по бешенству ввели в трёх населённых пунктах Нижегородской области.