На Станиславского в Ростове вспыхнул частный дом

— Сообщение о возгорании на Станиславского, 188А, поступило в 16:14. Площадь пожара составила 100 кв. метров. В 16:51 потушили открытое горение, полную ликвидацию пожара пока не объявляли. Погибших, пострадавших, спасенных нет, — сообщили в экстренной службе.