Обиженный на персонал посетитель поджег бар в Севастополе

В Севастополе сотрудники полиции задержали 32-летнего мужчину, который попытался поджечь бар в районе площади Ушакова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД России по городу.
Употреблявший спиртные напитки в баре уроженец Красноярского края поругался с персоналом. После того как работники выпроводили его из заведения, мужчина решил отомстить и отправился на ближайшую автозаправку, где приобрел канистру бензина.
Вернувшись к бару, злоумышленник на глазах у посетителей и персонала облил горючей жидкостью входную дверь и прилегающую территорию, после чего совершил поджог. Очевидцы происшествия смогли оперативно сбить пламя до того, как огонь распространился внутрь помещения, и вызвали экстренные службы.
Мужчину оперативно задержали. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы по уголовному делу об умышленном повреждении имущества.