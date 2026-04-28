Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обиженный на персонал посетитель поджег бар в Севастополе

Житель Красноярского края задержан в Севастополе за попытку поджога бара. Мужчина облил бензином дверь заведения после того, как его выпроводили из зала.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: ГУ МВД

В Севастополе сотрудники полиции задержали 32-летнего мужчину, который попытался поджечь бар в районе площади Ушакова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД России по городу.

Употреблявший спиртные напитки в баре уроженец Красноярского края поругался с персоналом. После того как работники выпроводили его из заведения, мужчина решил отомстить и отправился на ближайшую автозаправку, где приобрел канистру бензина.

Вернувшись к бару, злоумышленник на глазах у посетителей и персонала облил горючей жидкостью входную дверь и прилегающую территорию, после чего совершил поджог. Очевидцы происшествия смогли оперативно сбить пламя до того, как огонь распространился внутрь помещения, и вызвали экстренные службы.

Мужчину оперативно задержали. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы по уголовному делу об умышленном повреждении имущества.