Волгоградец получил 8 лет колонии за убийство напарника

Суд установил, что трагедия произошла вечером 5 июня 2025 года. Двое охранников распивали алкоголь в комнате охраны. Между мужчинами, оба находившимися в сильном опьянении, вспыхнула ссора. Виктор Л. схватил со стола кухонный нож и дважды ударил им коллегу в шею. От полученных ранений потерпевший скончался на месте из-за массивной кровопотери. Сам осуждённый в судебном заседании полностью признал свою вину.