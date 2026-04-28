Волгоградец получил 8 лет колонии за убийство напарника

В Волгограде вступил в законную силу приговор 47-летнему Виктору Л., бывшему охраннику одного из предприятий Ворошиловского района. Он признан виновным в убийстве своего коллеги во время совместного распития спиртного и проведёт ближайшие 8 лет в колонии строгого режима.
Суд установил, что трагедия произошла вечером 5 июня 2025 года. Двое охранников распивали алкоголь в комнате охраны. Между мужчинами, оба находившимися в сильном опьянении, вспыхнула ссора. Виктор Л. схватил со стола кухонный нож и дважды ударил им коллегу в шею. От полученных ранений потерпевший скончался на месте из-за массивной кровопотери. Сам осуждённый в судебном заседании полностью признал свою вину.
Ворошиловский районный суд приговорил его к 8 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу и обращён к исполнению, — уточнили в пресс-службе Волгоградских судов.
