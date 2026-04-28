Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дорогу в пермском мкр. Закамск сковали пробки из-за загоревшегося авто

Дорогу в пермском микрорайоне Закамск сковали пробки из-за загоревшегося авто, сообщили очевидцы в телеграм-канале «ЧП Пермь».

По словам свидетелей, инцидент произошёл вечером 28 апреля. Машина вспыхнула на выезде из микрорайона. О пострадавших не сообщается.

«Копится пробка», — рассказали очевидцы.

Согласно сервису «Яндекс. Карты», сейчас в Закамске на улице Адмирала Нахимова зафиксирован 9-балльный затор, а на улице Ласьвинской машины стоят в 8-балльных пробках. В целом по Перми ситуация на дорогах к 19:00 оценивается в 5 баллов.

Сайт perm.aif.ru направил запрос в МЧС Пермского края, чтобы узнать подробности произошедшего. Сайт perm.aif.ru продолжит следить за ситуацией.

Напомним, ранее стало известно, что в реанимации скончались молодые супруги из Кунгура, пострадавшие на пожаре.