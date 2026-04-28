Дорогу в пермском мкр. Закамск сковали пробки из-за загоревшегося авто

Дорогу в пермском микрорайоне Закамск сковали пробки из-за загоревшегося авто, сообщили очевидцы в телеграм-канале «ЧП Пермь».
По словам свидетелей, инцидент произошёл вечером 28 апреля. Машина вспыхнула на выезде из микрорайона. О пострадавших не сообщается.
«Копится пробка», — рассказали очевидцы.
Согласно сервису «Яндекс. Карты», сейчас в Закамске на улице Адмирала Нахимова зафиксирован 9-балльный затор, а на улице Ласьвинской машины стоят в 8-балльных пробках. В целом по Перми ситуация на дорогах к 19:00 оценивается в 5 баллов.
Сайт perm.aif.ru направил запрос в МЧС Пермского края, чтобы узнать подробности произошедшего.
