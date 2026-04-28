Ростехнадзор завершил расследование несчастного случая на одном из нижегородских предприятий

Две сотрудницы получили ожоги при вспышке облака газа.

Комиссия Волжско-Окского управления Ростехнадзора завершила расследование несчастного случая на предприятии ООО ПКФ «ПМК-2» в Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте управления.

24 марта на территории производственного объекта I класса «Площадка производства по переработке нефти и нефтепродуктов» ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» две изолировщицы получили ожоги при вспышке облака газа.

В ходе расследования выяснилось, что причиной произошедшего стало невыполнение ответственным за подготовку техустановки к ремонту обязанностей по контролю подготовительных мероприятий.

В оборудовании осталось взрывопожароопасное вещество, которое после случайного открытия запорного устройства попало в зону работ и воспламенилось.

Виновные лица установлены. Материалы переданы в правоохранительные органы.

