Мошенницу, укравшую 3,5 млн рублей у волгоградки, поймали в Нижнем Новгороде

Волгоградские полицейские задержали в Нижнем Новгороде 20-летнюю сообщницу телефонных мошенников, которая похитила у 55-летней жительницы Калача-на-Дону более 3,5 миллионов рублей. Девушка выступала в роли курьера, забиравшего деньги у жертв, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональный Главк МВД.
Как стало известно, в период с 10 по 12 апреля 2026 года потерпевшей поступали звонки от неизвестных, представлявшихся сотрудниками Госуслуг, налоговых органов и даже силовых структур. Злоумышленники убеждали женщину, что она якобы перевела деньги в недружественное государство. Чтобы избежать уголовной ответственности, ей следовало передать все свои сбережения для «декларирования» и перевода на «безопасный счет». Поверив обманщикам, жительница Калача-на-Дону передала прибывшей девушке-курьеру более 3,5 миллионов рублей.
Спустя некоторое время, осознав, что ее обманули, потерпевшая обратилась в полицию. Оперативники проделали большую работу и смогли установить личность и местонахождение курьера. 20-летнюю девушку задержали в Нижнем Новгороде. Она уже созналась в содеянном.