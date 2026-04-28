Мошенницу, укравшую 3,5 млн рублей у волгоградки, поймали в Нижнем Новгороде

Как стало известно, в период с 10 по 12 апреля 2026 года потерпевшей поступали звонки от неизвестных, представлявшихся сотрудниками Госуслуг, налоговых органов и даже силовых структур. Злоумышленники убеждали женщину, что она якобы перевела деньги в недружественное государство. Чтобы избежать уголовной ответственности, ей следовало передать все свои сбережения для «декларирования» и перевода на «безопасный счет». Поверив обманщикам, жительница Калача-на-Дону передала прибывшей девушке-курьеру более 3,5 миллионов рублей.