В Воронежской области всё ещё не найдены четверо пропавших в конце апреля

21 человек пропал в Воронежской области в период с 20 по 26 апреля. Шестнадцать из них были найдены живыми. Об этом сообщили в региональном отделении поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
Одна из поступивших волонтёрам заявок осталась неподтверждённой. Поиск четырёх человек продолжается.
В частности, до сих пор неизвестно местонахождение 18-летней студентки воронежского вуза Оразгуль Гараевой. Девушка вышла из общежития в неизвестном направлении ещё 17 апреля, однако назад так и не вернулась.