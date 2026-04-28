Пособница мошенников обирала волгоградок, но однажды попала на видео

Полицейские из Калачевского райотдела полиции и 5-го отдела управления угро главка МВД вычислили и задержали 20-летнюю соучастницу мошенников.

Волгоградские полицейские вынуждены были выехать в Нижний Новгород, чтобы задержать пособницу телефонных мошенников. Ее жертвой стала 55-летняя жительница города Калач-на-Дону.

Обратившись в полицию, горожанка рассказала: с 10 по 12 апреля ей поступали звонки от неизвестных, которые представлялись сотрудниками Госуслуг, налоговых органов, силовых структур. Они твердили, что зафиксирован перевод денежных средств с её счетов в недружественное государство. Чтобы избежать уголовной ответственности, женщина должна передать все свои сбережения курьеру для декларирования и перевода на «безопасный счет».

«Поверив звонившим, потерпевшая передала девушке, которая ее навестила, более 3,5 млн рублей. Только через некоторое время она поняла, что имела дело с мошенниками. И обратилась к правоохранителям», — сообщают в ГУ МВД по Волгоградской области.

Полицейские из Калачевского райотдела полиции и пятого отдела управления уголовного розыска регионального главка МВД вычислили и задержали 20-летнюю соучастницу мошенников. В настоящее время устанавливается ее причастность к другим аналогичным преступлениям.

За мошенничество в составе группы девушке грозит до 10 лет колонии.

Ранее «АиФ-Волгоград» рассказывал, как 22-летняя курьер из Волжского забрала 1,7 млн у пенсионерки из Палласовки.