Пособница мошенников обирала волгоградок, но однажды попала на видео

Обратившись в полицию, горожанка рассказала: с 10 по 12 апреля ей поступали звонки от неизвестных, которые представлялись сотрудниками Госуслуг, налоговых органов, силовых структур. Они твердили, что зафиксирован перевод денежных средств с её счетов в недружественное государство. Чтобы избежать уголовной ответственности, женщина должна передать все свои сбережения курьеру для декларирования и перевода на «безопасный счет».