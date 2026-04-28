Глава букмекерской конторы «Мелбет» получил 8 лет за хищение 699 млн рублей

В Тушинском суде Москвы взятием под стражу руководителя конторы «Мелбет» завершился судебный процесс по делу о мошенничестве. Игоря Ляпустина обвинили в хищении 699 млн рублей и приговорили к 8 годам.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Суд вынес обвинительный приговор генеральному директору букмекерской компании «Мелбет» Игорю Ляпустину, признав его виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Предпринимателя приговорили к восьми годам лишения свободы и взяли под стражу в зале суда, сообщает РЕН ТВ.

По версии следствия, Ляпустин похитил около 699 млн рублей у бывшего владельца компании Александра Градуленко. Как рассказал РИА Новости адвокат осужденного Алексей Цаплин, в 2016 году Александр Градуленко был вынужден продать свой бизнес ирландской компании из-за судимости за незаконную организацию азартных игр. Позже Ляпустин выкупил «Мелбет» у иностранного владельца за 90 млн рублей

Основанием для уголовного дела послужило заявление Александра Градуленко о незаконном присвоении бизнеса. По итогам экспертизы ущерб оценили в 699 млн рублей. Защита Ляпустина настаивала на невиновности бизнесмена, указывая на то, что в материалах дела отсутствуют документы, подтверждающие факт долга или хищения средств.