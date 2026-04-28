В Северной Ирландии у полицейского участка подорвали автомобиль

В Белфасте неизвестные взорвали машину, оставленную напротив здания полиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление местных органов правопорядка.
Как сообщил заместитель главного констебля полицейской службы Северной Ирландии Бобби Синглтон, 25 апреля в районе Твинбрук на западе города двое злоумышленников угнали автомобиль курьера. Преступники поместили в багажник машины газовый баллон, приказали водителю следовать к полицейскому участку Данмарри и оставить транспорт перед зданием.
В результате взрыва никто не пострадал, однако из-за угрозы безопасности жителям близлежащих домов потребовалась экстренная эвакуация. Расследованием инцидента занимается подразделение по борьбе с терроризмом.
Утром 28 апреля полиция задержала в районе Данмарри 66-летнего мужчину по подозрению в причастности к теракту. Правоохранители проводят серию обысков в восточной и западной частях Белфаста и призывают очевидцев к сотрудничеству.
В конце марта аналогичный случай произошел в городе Лерган. Тогда вооруженные преступники под угрозой пистолета также заставили водителя доставить взрывное устройство к участку. По версии правоохранительных органов, к обоим взрывам с высокой долей вероятности причастны группировки, выступающие за объединение Ирландии и продолжающие вооруженную борьбу.