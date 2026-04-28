Полиция Волжского раскрыла кражу шампуней из сетевого магазина

В городе Волжском полицейские раскрыли кражу из сетевого магазина: 42-летний местный житель, уже имеющий судимость, подозревается в краже нескольких флаконов шампуня на сумму более 4,5 тысяч рублей.
В полицию обратилась администратор одного из сетевых магазинов города-спутника Волгограда: неизвестный мужчина унёс с витрины несколько флаконов шампуня, не заплатив. Сумма ущерба превысила 4500 рублей. Оперативники быстро нашли похитителя — им оказался 42-летний житель города, который уже привлекался к уголовной ответственности. Мужчина признался, что украл шампуни, а затем сбыл их незнакомым людям.
Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»), а в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде, — уточняют в региональном главке МВД.
