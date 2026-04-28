В Нижнем Новгороде пытались скрыть несчастный случай с экспедитором

Гострудинспекция начала расследование сокрытого несчастного случая с водителем-экспедитором. Об этом сообщили в пресс-службе инспекции.
Работник ИП Тихонова А. С. пострадал в ДТП, которое произошло 20 апреля. Его доставили в медучреждение. Врачи диагностировали множественные ушибы, открытый перелом костей носа и гематому. Травмы отнесли к категории тяжелых.
При этом работодатель не оповестил Гострудинспекцию о несчастном случае, что противоречит закону. Рассматривается вопрос о привлечении работодателя к ответственности.
Ранее сообщалось, что Ростехнадзор назвал причины травмирования рабочих на Кстовском НПЗ.