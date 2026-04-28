Вынесен приговор директору букмекерской конторы, пытавшемуся дать взятку в 60 млн рублей

Глава букмекерской компании, стремясь, чтобы информация о хищениях бюджетных денег на его предыдущей работе не попала к следствию, передал взятку в 60 млн рублей через посредников. Однако посредник и сотрудник спецслужбы, которому предназначались деньги, участвовали в оперативном эксперименте. Сразу после передачи средств всех фигурантов задержали.