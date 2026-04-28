Вынесен приговор директору букмекерской конторы, пытавшемуся дать взятку в 60 млн рублей

Суд признал виновными бывшего генерального директора букмекерской компании, экс-сотрудника полиции и адвоката в коррупционных преступлениях. Фигуранты осуждены за дачу и посредничество во взяточничестве в особо крупном размере, а также за мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.
Глава букмекерской компании, стремясь, чтобы информация о хищениях бюджетных денег на его предыдущей работе не попала к следствию, передал взятку в 60 млн рублей через посредников. Однако посредник и сотрудник спецслужбы, которому предназначались деньги, участвовали в оперативном эксперименте. Сразу после передачи средств всех фигурантов задержали.
В ходе расследования следователи провели более 30 допросов и свыше 15 судебных экспертиз. При обысках правоохранители изъяли 55 млн рублей, которые по решению суда были обращены в доход государства.
Экс-гендиректора букмекерской компании приговорили к 8 годам и 2 месяцам колонии со штрафом 12 млн рублей, а остальным назначены наказания от 3,5 до 7 лет и 2 месяцев лишения свободы. Отбывать срок осужденные будут в колониях общего и строгого режимов.