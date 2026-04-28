НАК: ФСБ предотвратила в 2025 году 273 террористических акта

МАЙКОП, 28 апреля. /ТАСС/. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили в 2025 году 273 террористических акта, задержав свыше 2 000 бандитов и их пособников. Об этом на межведомственном совещании по противодействию вовлечения молодежи в террористическую деятельность, которое провел руководитель оперативного штаба в Республике Адыгея — начальник УФСБ России по Республике Адыгея Михаил Кемеров, сообщил официальный представитель Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрей Пржездомский.
«В прошлом году предотвращено 273 террористических акта. Задержано свыше 2 тыс. бандитов и их пособников. Ликвидировано, нейтрализовано 79 террористических ячеек. Но статистика — это не только этот показатель, происходит мутация террористической деятельности», — сказал он.
Официальный представитель НАК обратил внимание на существенный рост террористических угроз на современном этапе, активизацию деятельности международных террористических организаций и спецслужб ряда иностранных государств.
Пржездомский констатировал, что происходит омоложение террористического контингента. Во-первых, 80%, а сейчас уже больше, преступлений террористической направленности совершается лицами до 35 лет. Во-вторых, молодые люди вовлекаются в преступную деятельность посредством интерактивной вербовки. В третьих, спецслужбы используют мигрантов не только для совершения диверсионно-террористических актов, но и для разжигания и провоцирования конфликтов, в том числе на национальной почве.