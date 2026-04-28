Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Около 250 человек эвакуировались при пожаре в здании в Бумажном проезде

Около 250 человек эвакуировались в результате пожара в административном здании на севере столицы. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщило агентство городских новостей (АГН) «Москва» со ссылкой на информированный источник.

Около 250 человек эвакуировались в результате пожара в административном здании на севере столицы. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщило агентство городских новостей (АГН) «Москва» со ссылкой на информированный источник.

— В административном здании в Бумажном проезде на первом этаже в помещении пункта выдачи происходило возгорание аккумуляторных батарей. В целях безопасности из здания эвакуировались около 250 человек, — сказал собеседник СМИ.

По его словам, возгорание было ликвидировано системой пожаротушения, передает АГН «Москва».

Ранее пожар произошел в одном из офисов в здании старой постройки в Большом Сухаревском переулке. Оттуда эвакуировали около 80 человек. Возгорание возникло на четвертом этаже здания. Позже стало известно, что пожар ликвидировали.

22 апреля в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве сообщили, что пожар произошел в квартире дома на Алтайской улице на востоке столицы. Огнеборцы спасли одного человека. Возгорание потушили на площади 30 квадратных метров. Никто не пострадал.