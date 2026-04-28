В свердловском селе из-за крупного пожара пострадал человек

В селе Меркушино на улице Центральной загорелся частный дом. Огнем было охвачено 200 квадратных метров. Об этом сообщает ГУ МЧС Свердловской области.
— В пожаре пострадал один человек. В тушении пожара были задействованы две единицы техники, 10 человек личного состава, — рассказали в ведомстве.
Свердловское МЧС напоминает уральцам о соблюдении правил в быту. Не перегружайте сеть, не оставляйте приборы в режиме ожидания. Ремонт и монтаж электропроводки доверяйте только квалифицированным специалистам.
Напомним, что в Асбесте из-за пожара дом на улице Победы покинули 35 человек. Однако ЧП унесло жизнь одного свердловчанина.