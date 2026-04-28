МЧС: Все шесть тел извлечены из-под завала лавины на руднике в Бурятии

Сайт KP.RU ранее сообщал, что 28 апреля на руднике «Ирокинда» в Бурятии снежная масса накрыла группу работников горнодобывающего завода. Тогда девять сотрудников вышли на улицу, чтобы расчистить рабочую дорогу. В итоге шестеро из них попали под лавину. На их поиски отправили вертолет со спасателями МЧС России.