Руководителя центра при ДОСААФ в Петербурге арестовали по делу о хищении

С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 апр — РИА Новости. Руководитель стрелково-спортивного центра при общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» (ДОСААФ) Илья Гущин заключен под стражу по делу о хищении около 100 миллионов рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
«Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ильи Гущина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 (мошенничество — ред.) УК РФ. Суд избрал стражу по 22.06.2026 (1 месяц 25 суток)», — говорится в сообщении.
Следствие полагает, что Гущин не позднее июля 2023 года, а также иные установленные и неустановленные лица из состава должностных в ООО «ТК Сокол», ООО «Фемистокол» и АО «Петроэлектросбыт», обратились в отделение банка с заявками на получение банковских гарантий, необходимых для обеспечения обязательств «Сокола» перед «Петроэлектросбытом» по заведомо для них фиктивным договорам поставки нефтепродуктов. Банк, будучи введенным в заблуждение относительно легитимности сделок, одобрил выдачу гарантий.
«Далее, в целях создания условий, дающих АО “Петроэлектросбыт” право на обращение в банк с заявлениями о выплате денежных средств, соучастники обеспечили перечисление от имени АО на банковские счета ООО “Фемистокол” 46 198 003,13 рублей по одному договору и 44 962 503,3 рублей по второму», — добавляет пресс-служба судов.
Следствие считает, что Гущин выступил организатором этой схемы.
«Следствие, настаивая на страже, указало также на особое положение Гущина в преступной группе и высокий социальный статус», — отметили в пресс-службе судов.
В объединенной пресс-службе рассказали, что Гущин возражал против заключения под стражу и просил избрать ему запрет определенных действий.