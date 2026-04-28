Создал чат и прислал фото убитой: как сталкер зарезал бизнесвумен в Красноярске

Жителя Красноярска задержали по подозрению в убийстве знакомой в ее собственной квартире. Мужчина якобы несколько месяцев следил за жертвой, выпрашивал у нее деньги и думал, что они пара. Затем он подкараулил женщину в квартире и зарезал. После этого мужчина создал чат со своими «бывшими» и прислал им фотографии с телом убитой. «Вечерняя Москва» узнала детали этой жуткой расправы.
Сталкинг, домогательства и зависть.
Ксения и Александр работали в одном бизнес-центре в Красноярске. 32-летняя женщина занимала руководящую должность в компании «Глобал Импорт», а мужчина пытался устроиться менеджером по продажам в фирму, офис которой находился на том же этаже. Пара познакомилась в январе 2026 года, а уже через месяц Александра уволили — он не прошел испытательный срок.
Как пишет Telegram-канал Baza, после увольнения Александр следил за другой девушкой из «Глобал Импорт», но когда та к нему «остыла», переключился на Ксению. Она вела себя доброжелательно и даже добавила мужчину в друзья в соцсети «ВКонтакте». По словам подруг, Ксения общалась с новым знакомым лишь из жалости.
Ксения давала Александру деньги в долг, покупала ему продукты, поддерживала диалог в соцсетях. В какой-то момент мужчина решил, что теперь они пара. Со временем его запросы росли, он требовал от женщины все больше денег и внимания. Подруги Ксении говорят, что она терпела домогательства со стороны Александра, но всем видом давала понять, что он ей не интересен. Еще мужчина якобы завидовал ее карьерным успехам.
Убийство в собственной квартире.
В воскресенье, 26 апреля, Ксения вернулась в Красноярск из командировки в Москве. Из аэропорта она поехала домой в поселок «Емельяновская горка», где ее караулил Александр. Неизвестно, поджидал ли мужчина возле двери или каким-то образом смог проникнуть к женщине в квартиру.
Сначала Александр потребовал от Ксении 10 тысяч рублей взаймы. Женщина заявила, что у нее нет такой суммы наличными и предложила перевести деньги знакомому на карту. Но у мужчины оказались заблокированы банковские счета.
Тогда Александр пришел в ярость и набросился на Ксению с кулаками. Сначала он затащил женщину в спальню и душил, пока она не потеряла сознание, а после «добил» ее ножом. Затем он обыскал квартиру и забрал себе 1,4 миллиона рублей наличными.
После этого, как утверждает Shot, Александр создал в мессенджере чат со своими бывшими девушками и отправил им фотографии окровавленной Ксении с подписью: «Замочил богатенькую девочку». Также мужчина заявил, что попытался покончить с собой. После этого он сам вызвал полицию и признался в содеянном.
В отношении Александра возбудили уголовное дело об убийстве. Самого мужчину отправили в СИЗО. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы. Baza пишет, что подозреваемый раскаялся в содеянном и заявил о желании заключить контракт с Минобороны РФ и отправиться в зону спецоперации на Украине.
Что известно об убитой и подозреваемом.
Ксении Вербицкой было 32 года. Она окончила школу с золотой медалью и имела два высших образования, отучившись на юриста и филолога в Сибирском федеральном университете. После получения диплома она 10 лет работала в сфере международных грузоперевозок и таможенного оформления.
Коллеги отзывались о Ксении как о добром человеке без вредных привычек. А начальница считала ее одной из лучших сотрудниц «Глобал Импорта».
— Ксюша закончила с золотой медалью школу, с красным дипломом институт, 10 лет у меня работала. Самый лучший сотрудник, безумно трудолюбивая, не пила, не курила, занималась танцами, занималась здоровьем. Очень стройная, маленькая, хрупкая, как веточка, — приводит слова начальницы портал NGS24.
Ксения была единственным ребенком в семье. У нее остались пожилые родители. Ее отец — ветеран Афганистана, а мать страдает от тяжелого заболевания. Ранее Ксения семь лет встречалась с парнем и жила вместе с ним в «Емельяновской горке», но по неизвестной причине пара рассталась.
В убийстве Ксении подозревают Александра Рудковского. Мужчине 31 год, он родом из Иркутска, но в последнее время жил и работал в Красноярске. Судя по соцсетям, мужчина занимался вокалом и периодически пел на городских площадках. В январе 2026 года он опубликовал видео своего выступления на фестивале в парке развлечений «Остров мечты» в Москве.
Это далеко не первая история сталкера, зарезавшего свою жертву после долгой слежки. В начале 2026 года Казахстан потрясло убийство 21-летней Нурай Серикбай. С девушкой жестоко расправились, нанеся ей множество ножевых ранений. 1 апреля 2026 года стало известно, что подозреваемый в преступлении 28-летний Шерхан Аймахан, который ранее преследовал жертву, был направлен на принудительное лечение.