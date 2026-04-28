«Ждите, руки не дошли»: Паводок отрезал два села Дербентского района от цивилизации

В конце марта Дагестан накрыли сильнейшие ливни — самые обильные за последние 100 лет, по оценке метеорологов. Стихия привела к катастрофическим последствиям: затопило жилые дома и улицы в Махачкале и окрестностях, прорвало дамбу на Геджухском водохранилище. В зоне ЧС оказались до 1,5 млн человек, шесть человек погибли. Ущерб имуществу, по данным властей, понесли 15,5 тысячи местных жителей.