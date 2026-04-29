В Бурятии нашли тела всех шестерых погибших при сходе лавины на руднике

Тела еще двух человек обнаружили на месте схода лавины на руднике «Ирокинда» в Бурятии, сообщила пресс-служба МЧС региона.

Источник: Аргументы и факты

«Все шесть человек извлечены из-под завала снежной массы. Поисковые работы завершены», — сказано в сообщении.

Утром 28 апреля снег сошел на рудник, где девять рабочих расчищали технологическую дорогу. Трое выбрались из-под снега самостоятельно, еще шесть человек остались под завалами.

К месту происшествия был направлен вертолет Ми-8. Так, в первой половине дня МЧС сообщало об извлечении первого тела после схода лавины. Чуть позже спасатели нашли тела еще трех погибших.

Прокуратура уточнила, что снег сошел на компрессорную станцию на территории промышленной площадки штольни № 90 участка ПГУ-1. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении работ, повлекшем смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 216 УК). Максимальное наказание — до семи лет лишения свободы.