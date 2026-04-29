В Бурятии нашли тела всех шестерых погибших при сходе лавины на руднике

«Все шесть человек извлечены из-под завала снежной массы. Поисковые работы завершены», — сказано в сообщении.
Утром 28 апреля снег сошел на рудник, где девять рабочих расчищали технологическую дорогу. Трое выбрались из-под снега самостоятельно, еще шесть человек остались под завалами.
Прокуратура уточнила, что снег сошел на компрессорную станцию на территории промышленной площадки штольни № 90 участка ПГУ-1. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении работ, повлекшем смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 216 УК). Максимальное наказание — до семи лет лишения свободы.