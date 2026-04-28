Найдены тела всех шести погибших при сходе лавины на руднике в Бурятии

Трагедия произошла в момент, когда бригада из девяти человек выполняла работы по расчистке технологической дороги. Внезапный сход снежных масс накрыл людей, лишив их шанса на спасение. Троим пострадавшим удалось выбраться из-под завалов самостоятельно, однако для остальных шести человек инцидент стал фатальным.