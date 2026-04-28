Режим ЧС регионального уровня ввели на территории Туапсинского округа

В ночь с 27 на 28 апреля в результате падения обломков украинских дронов на НПЗ в Туапсе произошел очередной пожар. В результате случившегося никто не пострадал, но часть жителей города осталась без воды из-за выхода из строя системы энергоснабжения водопроводной насосной станции на территории завода.