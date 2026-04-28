Режим ЧС регионального уровня ввели на территории Туапсинского округа

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня ввели на территории Туапсинского муниципального округа Краснодарского края. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщили в оперативном штабе региона.
— С 28 апреля по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева вводится режим ЧС регионального уровня на территории всего Туапсинского муниципального округа, — говорится в сообщении.
Также на территорию региона по поручению президента России Владимира Путина прибыл глава МЧС России Александр Куренков. Он лично проконтролирует процесс ликвидации пожаров на нефтехранилищах в Туапсе, передает Telegram-канал регионального оперштаба.
В ночь с 27 на 28 апреля в результате падения обломков украинских дронов на НПЗ в Туапсе произошел очередной пожар. В результате случившегося никто не пострадал, но часть жителей города осталась без воды из-за выхода из строя системы энергоснабжения водопроводной насосной станции на территории завода.
Позднее на НПЗ в Туапсе произошел выброс нефтепродуктов из резервуара, которые попали на дороги. В результате случившегося несколько автомобилей оказались повреждены.