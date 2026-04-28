МЧС расширит группу водолазов для поиска разлива нефти из-за пожара в Туапсе

Глав МЧС РФ Александр Куренков осмотрел с вертолета акваторию Черного моря после пожара на НПЗ в Туапсе.

Источник: Комсомольская правда

МЧС расширит группировку водолазов, которая занимается поиском разлива нефти в результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе во вторник, 28 апреля. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Краснодарскому краю.

«По решению главы МЧС России приведена в готовность группировка водолазов в районе города Туапсе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при необходимости водолазы проведут дополнительные спуски под воду и обследуют акваторию на предмет разлива нефтепродуктов.

Вместе с оперативной группой акваторию Черного моря также облетел на вертолете глава МЧС России Александр Куренков. По поручению президента РФ Владимира Путина министр будет осуществлять личный контроль работ по тушению возгорания и ликвидации последствий на НПЗ.