«Милосердие» не оправдало названия: В пансионате пожилых людей держали в грязи и без врачей

В пансионате «Милосердие» под Гвардейском, выявили грубые нарушения условий проживания. Пожилые люди находились в антисанитарной обстановке и были лишены необходимой медицинской помощи. Учреждение оказалось переполнено, из-за чего постояльцев селили даже в медицинский изолятор. Об этом сообщает телеграм-канал Amber Mash.