Глава МЧС Куренков прибыл на место тушения пожара на НПЗ в Туапсе

Глава МЧС Александр Куренков прибыл на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Туапсе, где возник пожар после падения обломков украинских беспилотников (БПЛА). Об этом 28 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что спасатели продолжают ликвидацию последствий атаки. В МЧС назвали возгорание сложным. Куренков дал поручения по дальнейшим действиям спасателей при тушении пожара.

В этот же день глава МЧС принял решение увеличить группировку водолазов в районе Туапсе для обследования акватории Черного моря на предмет разлива нефтепродуктов после пожара на нефтехранилище. Министр с оперативной группой также облетел акваторию Черного моря в районе города на вертолете.

Оперштаб Краснодарского края 28 апреля сообщил, что на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Туапсе начался пожар из-за падения обломков дронов. В ликвидации возгорания задействовали 122 человека и 39 единиц техники. Жителей близлежащих домов начали эвакуировать. В Туапсе был введен режим ЧС регионального уровня.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Куренков доложил Путину о новых пожарах в Туапсе после ударов украинских беспилотников. Позже стало известно, что Куренков вылетел в Краснодарский край для личного контроля работ по тушению возгорания.

