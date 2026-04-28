ВСУ атаковали авиабомбами гражданский объект в Белгородской области, ранены двое

ВСУ атаковали авиабомбами гражданский объект на территории Белгородской области, в результате ранения получили двое мирных граждан. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Вооруженные силы Украины нанесли террористический удар с помощью двух управляемых авиационных бомб. Враг целенаправленно ударил по социальному объекту в селе Доброе Грайворонского округа», — написал он в личном Telegram-канале.
Два человека получили баротравмы и минно-взрывные травмы, их состояние медики оценивают как средней степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая помощь. Здание, по которому ВСУ нанесли удар, также было частично разрушено.
Ранее KP.RU сообщал, что три человека погибли в результате атак украинских беспилотников на Белгородскую область. Еще три мирных жителя, включая 16-летнего подростка, получили ранения.