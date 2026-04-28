Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ ударили управляемыми авиабомбами по селу в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар с помощью двух управляемых авиационных бомб по селу Доброе в Белгородской области, в результате которого пострадали два человека. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

— Враг целенаправленно ударил по социальному объекту в селе Доброе Грайворонского округа. Двое мужчин получили баротравмы, минно-взрывные травмы, ушибы спины и ног, — рассказал он.

По оценке медиков Грайворонской ЦРБ, пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести, добавил Гладков в своем Telegram-канале.

В этот же день украинская армия атаковала беспилотниками несколько округов Белгородской области, погибли три мирных жителя. По информации главы региона, еще три человека пострадали — среди них есть подросток 16-ти лет.

Ранее один мирный житель погиб и пятеро получили ранения в результате атак ВСУ на Белгородскую область. В селе Вознесеновка Шебекинского округа дрон ударил по частному дому. Мужчина получил множественные осколочные ранения, он скончался по пути в медицинское учреждение.