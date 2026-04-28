Экс-глава «Фонбета» получил восемь лет колонии за взятку в 60 млн рублей

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по области, суд признал их виновными в совершении ряда тяжких преступлений, включая дачу и посредничество во взяточничестве в особо крупном размере, а также мошенничество в особо крупном размере, с учетом их индивидуальной причастности.
«Приговором суда бывшему начальнику одного из отделений полиции назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 тысяч рублей, бывшему адвокату — семь лет и два месяца лишения свободы со штрафом в размере 12 миллионов рублей, бывшему генеральному директору букмекерской компании — в виде восьми лет и двух месяцев со штрафом в размере 12 миллионов рублей с отбыванием наказания в колониях общего и строгого режимов», — говорится в сообщении СК.
Напомним, генерального директора букмекерской конторы «Фонбет» Сергея Анохина задержали в Москве за дачу взятки в 60 млн рублей, которую он заплатил работнику спецслужб. Силовик также был арестован. Анохин возглавлял футбольный клуб «Химки» с сентября 2020 года по ноябрь 2021 года, а с 2016 по 2022 год занимал должность вице-президента Российского футбольного союза. С 2022 года он стал генеральным директором компании «Фонбет». В букмекерской компании уже сообщили, что он ушёл с должности в январе. Life.ru узнал, сколько квартир было у Анохина, зарабатывавшего десятки тысяч долларов на ставках.
