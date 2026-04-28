Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Здание территориальной избирательной комиссии в ЛНР разрушено ударом дрона

Помещение территориальной избирательной комиссии (ТИК) Марковского района в ЛНР было разрушено ударом беспилотника ВСУ. Один человек получил лёгкие ранения — это системный администратор ТИК.

«Системный администратор территориальной комиссии в больнице с легким ранением», — сообщили в канале ЦИК России на платформе «Макс».

Напомним, сегодня в Марковском муниципальном округе ЛНР беспилотник атаковал здание местной администрации, в результате чего пострадали 18 человек. Глава региона Леонид Пасечник сообщил, что здание получило серьёзные разрушения и загорелось. Также известно об ударе по сельсовету в Меловатке.

Узнать больше по теме
Биография Леонида Пасечника
Проделавший путь от сотрудника Службы безопасности Украины до главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник считается сегодня в РФ видным политическим деятелем. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше