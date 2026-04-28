Активисты помогают пострадавшим жителям Туапсе после атаки беспилотников ВСУ

Активисты готовы подключиться к ликвидации последствий разлива нефти в Туапсе.

Пострадавшим жителям Туапсе после атаки беспилотников продолжают помогать волонтеры. Об этом сообщили на официальном сайте партии «Единая Россия».

Сейчас активисты занимаются расселением людей, сбором гуманитарной помощи и расчисткой дворов, общественных пространств и детских площадок. Для тех, кто был вынужден покинуть опасные районы, собирают продукты, средства гигиены и предметы первой необходимости. Кроме того, в прибрежной зоне добровольцы готовы подключиться к ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, как только это разрешат специалисты. Пока там работают сотрудники МЧС, поскольку вход в эту зону остается опасным.

Также в Туапсе развернут координационный пункт, где помогают восстанавливать утраченные документы для получения выплат. На материальную помощь пострадавшим уже выделили 5,8 миллиона рублей.

Тем временем в Туапсе продолжаются поиски 14-летней Леры Боковой, пропавшей после атаки беспилотника на дом ее семьи. После разбора завалов тела девочки не нашли, а позже в лесу обнаружили след босой ноги. Волонтеры, сотрудники МЧС, охотники и местные жители круглосуточно прочесывают округу, надеясь, что школьница жива.

Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
