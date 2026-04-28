Активисты помогают пострадавшим жителям Туапсе после атаки беспилотников ВСУ

Пострадавшим жителям Туапсе после атаки беспилотников продолжают помогать волонтеры. Об этом сообщили на официальном сайте партии «Единая Россия».
Сейчас активисты занимаются расселением людей, сбором гуманитарной помощи и расчисткой дворов, общественных пространств и детских площадок. Для тех, кто был вынужден покинуть опасные районы, собирают продукты, средства гигиены и предметы первой необходимости. Кроме того, в прибрежной зоне добровольцы готовы подключиться к ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, как только это разрешат специалисты. Пока там работают сотрудники МЧС, поскольку вход в эту зону остается опасным.
Также в Туапсе развернут координационный пункт, где помогают восстанавливать утраченные документы для получения выплат. На материальную помощь пострадавшим уже выделили 5,8 миллиона рублей.
Тем временем в Туапсе продолжаются поиски 14-летней Леры Боковой, пропавшей после атаки беспилотника на дом ее семьи. После разбора завалов тела девочки не нашли, а позже в лесу обнаружили след босой ноги. Волонтеры, сотрудники МЧС, охотники и местные жители круглосуточно прочесывают округу, надеясь, что школьница жива.