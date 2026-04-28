Банкнота взорвалась возле ребенка на юго-западе Москвы

Тысячерублевая банкнота взорвалась возле девятилетнего мальчика на юго-западе Москвы. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По информации СМИ, инцидент произошел во дворе на улице Саморы Машела. Ребенок нашел купюру в свернутом виде, взял ее и бросил рядом. После чего раздался хлопок, похожий на взрыв.

Мальчик не пострадал, уточнили в Telegram-канале РЕН ТВ.

Ранее ребенку оторвало пальцы на детской площадке в Красногорске, когда он пытался поднять валявшуюся на земле 10-рублевую купюру. В бумагу было завернуто взрывное устройство. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этого происшествия.