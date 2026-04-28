Один человек погиб, четверо ранены при атаке дронов ВСУ на Белгородчину

«От полученных тяжёлых ранений он скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи… Выражаю искренние соболезнования его семье, родным и близким… Скорбим вместе с вами», — написал Гладков в Telegram-канале.
Вблизи населённого пункта Красная Яруга FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. В результате инцидента пострадали отец и его сын. 18-летний молодой человек получил травмы, в частности, ранение ноги. У его отца, согласно предварительным данным, диагностирована баротравма (повреждение от перепада давления). Оба пострадавших получили медицинскую помощь в Краснояружской центральной районной больнице, а затем были переведены для дальнейшего лечения в городскую больницу № 2 Белгорода.
Жительница посёлка Октябрьский Белгородского округа самостоятельно обратилась в Октябрьскую районную больницу после того, как ее участок подвергся атаке беспилотника. Медицинские работники выявили у нее осколочное ранение спины и предоставили всю необходимую помощь. Затем бригада скорой помощи доставила пострадавшую в городскую больницу № 2 Белгорода для проведения дальнейшего обследования.
А на участке трассы, соединяющей Бобрава и Ракитное, беспилотник взорвался при столкновении с дорожным покрытием. Водитель проезжавшей мимо машины марки ГАЗель получил баротравму. Он самостоятельно обратился за медицинской помощью в областную клиническую больницу, где ему оказали необходимое лечение. После оказания помощи пострадавший был выписан на амбулаторное лечение. В результате происшествия у автомобиля повреждён кузов.
Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по селу Доброе Белгородской области с помощью двух управляемых авиационных бомб. В результате пострадали два человека.
